樓價UPDATES：傲雲峰兩房戶降價70萬元沽

後市去向未明，個別業主恐樓市再受影響，開始減價套現。土瓜灣傲雲峰兩房單位，議價後減價70萬元售出，減幅約8%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣千禧閣低層B室，實用面積253方呎，望樓景，以440萬元將易手，實用呎價17,391元，原業主於2014年6月以313萬元買入單位，持貨5年，帳面獲利127萬元，升值41%。

●西灣河嘉亨灣6座中層C室，實用面積749方呎，三房加工人房間隔，望海景，獲租客以35,000元承租，實用呎租約46.7元，業主於2004年9月以746萬元購入，按買入價計算，租金回報約5.6厘，租客為外區客。

●北角維港頌5座高層A室，實用面積1,096方呎，套三房間隔，望海景，原業主叫租63,000元，叫價已較市場平10%，業主見有實客，即大幅減租至58,000元租出，實用呎租53元，業主於2017年5月以3,450萬元買入，持貨2年，租金回報2厘。

●灣仔駿逸峰高層C室，實用面積約431方呎，兩房間隔，外望山景，終以878萬元成交，實用呎價約20,371元，原業主在2011年8月以約708萬元買入，持貨約8年轉手帳面獲利約170萬元，升值約24%。

●西區金鳳閣低層B室，實用面積433方呎，兩房間隔，以約830萬元獲承接，實用呎價約19,169元，買家為同區換樓客，原業主於2011年4月以約465萬元購入，帳面獲利約365萬元，升值約78%。

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九龍區

●土瓜灣傲雲峰7座低層G室，實用面積約519方呎，兩房間隔，望市景，放盤約3個月，原開價870萬元，減價70萬元或約8%，終以800萬元連租約沽出，實用呎價約15,414元，原業主於2012年8月以490萬元購入，帳面獲利約310萬元，升值約63%。

●將軍澳夾屋叠翠軒1座中層C室，實用面積477方呎，兩房間隔，今年10月放盤，原開價650萬元，曾經調整叫價至680萬元，最終獲區外首置客以638萬元承接，實用呎價13,375元。

●西南九龍匯璽5B座中高層G室，實用面積350方呎，一房一廳間隔，擁開放式廚房，獲租客以19,800元承租，實用呎租57元，業主於2018年9月以815萬元購入，租金回報率約2.9厘。

●九龍站君臨天下2座中層A室，實用面積795方呎，兩房連套房間隔，另設儲物房，座向正南方，前臨海景，獲買家斥資2,780萬元承接，實用呎價34,969元，原業主於2014年9月以2,034.1萬元買入，逾5年升值745.9萬元。

●長沙灣海柏匯中層D室，向西南望少海景及公園景，一房間隔，實用面積約285方呎，以588萬元放盤數個月後獲外區客接洽，議價後減價28萬元，以約560萬元成交，實用呎價約19,649元，買家為首置客，睇樓兩次即拍板入市，原業主於2016年7月以約396.8萬元購入，帳面賺約163.2萬元，升值約41.1%。

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新界區

●粉嶺御庭軒7座中層D室，實用面積420方呎，兩房間隔，以555萬元獲承接，實用呎價13,214元，原業主於2012年以310萬元購入，持貨7年沽帳面獲利245萬元，升值約79%。

●大埔康樂園18街雙號屋，實用面積1,389方呎，原開價約2,600萬元，累減約332萬元，以2,268萬元沽，實用呎價16,328元，創同類單位新高價，買家為用家，感單位放盤罕有，購入作自住，原業主於2012年以1,800萬元購入，帳面獲利約468萬元，升值約26%。

●馬鞍山聽濤雅苑5座中層C室，實用面積490方呎，兩房間隔，議價後以720萬元易手，實用呎價14,694元，買家為用家，原業主於2011年以365萬元購入，持貨8年沽出，帳面獲利355萬元，升值約97%。

●馬鞍山新港城D座高層1室，實用面積約490方呎，三房間隔，今年11月初放售，原先開價820萬元，減價60萬元或約7%，以760萬元交吉形式獲買家承接，實用呎價約15,510元，原業主持貨約3年，帳面獲利約122萬元，升值約19%。

●馬鞍山聽濤雅苑11座低層F室，實用面積約788方呎，套三房連儲物室間隔，望少海景，原業主月前叫價約1,143萬元放售，雙方議價後終以980萬元成交，實用呎價約12,437元，原業主於2015年7月份以約828萬元購入，帳面獲利約152萬元，升值約18.4%。

●沙田第一城11月暫錄約5宗成交，屋苑最新成交為44座低層B室，面積284方呎，兩房間隔，議價後以525萬元易手，實用呎價18,486元，原業主於2014年以346萬元購入，帳面獲利179萬元，升值約51.7%。

●沙田希爾頓中心C座高層8室，實用面積475方呎，三房間隔，日前以768萬元易手，實用呎價16,168元，原業主於2016年以575萬元購入，帳面獲利193萬元，升值約33.6%。

●元朗怡豐花園A座低層8室，實用面積約460方呎，三房間隔，外望內園景，今年10月開始放售，並於近日以575萬元沽出，實用呎價約12,500元，原業主於2013年10月以348萬元購入，持貨6年，帳面獲利約227萬元，升值約65%。

●屯門居屋兆康苑N座高層1室，實用面積447方呎，兩房間隔，月租叫價11,000元，新近有準租客願意以預繳1年租金方式承租，獲業主減租至10,000元，實用呎租約22.3元，業主於2012年2月以165萬元於已補地價自由市場價買入，按此計算的租金回報率達7.3厘。

●屯門怡峰園5座高層B室，實用面積約534方呎，兩房間隔，望屯門市景，放盤約兩個月，業主原開價630萬元，減價30萬元或約4.8%，以600萬元沽出，實用呎價約11,236元。

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