全球經貿戰：特朗普倘撤關稅又如何？美港口「爆倉」

若美國總統特朗普分階段撤銷中國貨品關稅，會是好消息嗎？外國傳媒報道，去年美國對中國加徵關稅，美國商人為避稅而囤貨，尤其是去年底聖誕假期前，讓美國最大港口區洛杉磯港貨運量創新高，但洛杉磯港高層如今表示，今年幾乎沒有此現象，因「爆倉」了，去年的貨仍未被完全消化。

洛杉磯港執行董事Gene Seroka表示，其第4季前景極度疲弱，因港口庫存下滑速度不夠快，未如去年第3及4季般進口上升，進口商亦似乎不願囤貨。他又稱，洛杉磯港10月進出口皆跌約19%，並預測11月續跌10%，12月看起來也很疲弱。

值得留意的是，去年洛杉磯港處理近3,000億美元貨物，佔中國貿易量約一半。

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