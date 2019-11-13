人行澄清未發行法定數碼貨幣　目前仍處研究測試過程

對於近期網傳中國人民銀行已發行法定數碼貨幣，更有個別機構冒用人行名義，將相關數碼產品冠以「DC/EP」或「DCEP」在數碼資產交易平台上進行交易，人行澄清，未發行法定數碼貨幣(DC/EP)，也未授權任何資產交易平台進行交易。

人行指出，從2014年開始研究法定數碼貨幣，目前仍處於研究測試過程中。市場上交易「DC/EP」或「DCEP」均非法定數碼貨幣，網傳法定數碼貨幣推出時間均為不準確信息。

目前網傳所謂法定數碼貨幣發行，以及個別機構冒用人民銀行名義推出「DC/EP」或「DCEP」在資產交易平台上進行交易的行為，可能涉及詐騙和傳銷，市民應提高風險意識，不偏信輕信，防範利益受損。

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