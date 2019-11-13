2020大限到？逾半大戶料有股災　六成增持現金

外國傳媒報道，瑞銀全球財富管理公布，在今年8至10月，對超過3,400名擁有最少100萬美元(約780萬港元)可投資額度的全球投資者進行調查，結果顯示，55%人預期明年股市將出現大跌，正為可能動盪的2020年做好避險準備。他們目前平均資產中，有25%是現金。

該行指出，地緣政治環境變化迅速，是全球投資者最關注的問題，他們認為全球互動與局勢動盪不安，超越了傳統基本因素，對投資組合產生明顯影響。

調查顯示，近80%受訪者認為，股市波動率可能會攀升；55%更預期，明年底前股市將出現大跌；60%正考慮進一步提高現金；62%計劃增加資產多元化。不過，調查亦顯示，近70%受訪者對未來10年投資回報持樂觀態度。

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