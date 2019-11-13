準繩沽貨信號！基金偏貪婪　小心股市大調整

外國傳媒報道，美銀公布月度基金經理調查顯示，基金大戶所持的現金水平，已到了美國總統特朗普2016年11月贏得大選以來的低位，比例由5%跌至4.2%，原因是大戶急於冒險，該現金水平也創下2013年6月以來最低。

根據往績，股市恐短期內暴挫！因現金水平一向是相反信號，只要基金持有現金比例低於4.5%，就預示後市「偏熊」，而且鮮有出錯。

負責調查的美銀策略師Michael Hartnett表示，基金大戶對全球經濟增長的樂觀情緒，創下20年最高單月幅度，並創下近18個月高位。他因而警告：「好友又回來了，對全球經濟衰退的擔憂消散，並擔心錯過股市升浪，帶來了追逐風險的樂觀情緒。投資者應注意，現金持有量顯著下降，通常是逆勢沽貨信號，現階段不宜盲進。」

上述調查在11月1日至7日進行，訪問了230名基金經理，合共管理資產達5,740億美元。

－－－－－－