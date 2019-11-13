【fb直播】港股又探底 邊類股啱避險？

香港局勢再度惡化，港股周三(13日)急挫，恒指低開304點後跌勢加劇，一度跌600點，並失守50天線水平，大市再次尋底？本港動盪未見緩和，邊類股份可以避險？反向產品有冇利可圖？

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