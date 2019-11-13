【fb直播】港股又探底 邊類股啱避險？
2019年11月13日 16:08
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香港局勢再度惡化，港股周三(13日)急挫，恒指低開304點後跌勢加劇，一度跌600點，並失守50天線水平，大市再次尋底？本港動盪未見緩和，邊類股份可以避險？反向產品有冇利可圖？
領展(00823)中午公布業績，半年可分派收入按年增加7.5%，但股價仍跟隨大市向下。另外，領展將每手買賣單位由500個基金單位改為100個基金單位，入場費低咗，會唔會容易炒咗？
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