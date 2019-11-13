歐股三大指數受壓　Mulberry升近2%

香港社會衝突持續，拖累亞洲主要股市向下，歐股三大指數同樣受壓，當中英國富時100指數報7,329點，跌35點或0.49%；德國DAX指數報13,247點，跌36點或0.27%；法國CAC指數報5,909點，跌10點或0.18%。

聯合利華董事長Marijn Dekkers將辭職，由尼爾斯·安德森（Nils Andersen）接任他的職務，股價微升0.18%。

荷蘭銀行第三季度淨利潤下降了24%，並表示已完善了一項計劃，以加強金融犯罪檢測；該行早段跌近3%。

英國奢侈品公司Mulberry股價升1.82%，公司上半財年的稅前虧損擴大至1,090萬英鎊，原因是其國內市場銷售下滑以及投資減少。

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