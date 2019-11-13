小米投資電動車　冀結合智能手機技術

該公司周三(13日)表示，私募股權公司和包括創辦人何小鵬在內的個人投資者，也參與了這一輪融資。

該公司6月表示，已生產了10,000輛G3 SUV，在全球最大的電動汽車市場上與蔚來汽車等本地競爭對手，以及包括特斯拉(Tesla)在內的全球對手展開角逐。

然而，中國的需求正在放緩，自今年早些時候，政府削減補貼以來，電動汽車銷量連續數月下降。市場低迷引發投資者猜測，中國只有一小部分有志向的電動汽車製造商能存活下來。

小鵬汽車正在與小米合作，開發將智能手機與汽車連接的技術。小鵬汽車的投資者還包括阿里巴巴，亦獲得招行、中信行，以及滙豐銀行等多家中外銀行，總額達數十億元人民幣的無抵押信用貸款。

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