【前景更衰】國泰10月客貨運俱挫　預警下半年劣績

國泰及港龍兩家航空公司，在10月合共載客274萬人次，按年下跌7.1%，為連續3個月下跌，乘客運載率下跌4個百分點至77.6%，以可用座位千米數計算的運力則增加2.4%。今年首10個月載客量按年上升0.5%，而運力則增加6.4%。

兩航空公司10月運載的貨物及郵件合共18萬公噸，按年減少4.9%，連跌12個月，運載率下跌2.4個百分點至68%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌2.5%，而貨物及郵件收入噸千米數的跌幅為5.9%。今年首10個月的載貨量按年減少6.6%，運力上升0.4%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌6.9%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，10月對國泰集團及香港而言，依然是挑戰重重的月份。鑑於訪港及離港旅遊意欲疲弱，將8至10月的客運運力減少了2至4%，亦將11至12月運力削減6至7%。

他說：「10月訪港需求持續疲弱，我們的來港乘客人次按年跌35%，跌幅與8月及9月相若。10月的離港客運量下跌13%，跌幅亦與過去兩個月相近。經香港轉機的客運表現則不太受影響。我們的乘客運載率按年下跌4個百分點至77.6%，除了客運量及乘客運載率下滑外，整體客運收益率持續受壓。」

他又稱，中國內地航線因內地遊客的訪港意欲低迷而嚴重受壓。10月雖然為傳統商務旅遊旺季，惟前艙客運需求疲滯，錄得雙位數字跌幅。另一方面，日本航線則受惠於欖球世界盃賽事而表現出色，尤其是英格蘭及南非勁旅成功晉級決賽，刺激客運需求。

展望未來，今年年底前的訪港和離港機位預訂表現仍然疲弱，惟平穩增長的香港過境旅客量有助抵銷部份影響。

貨運方面，在踏入傳統旺季之際，運載量持續改善，需求在國慶假期後有所回升。運載原材料和機械零件進入中國內地的需求上升，而中國內地和香港的出口(特別是跨太平洋和歐洲市場)表現令人鼓舞。所有銷售地區的貨運量均錄得按月增長。他預期，上升趨勢可以持續到12月中。然而，整體貨運收益率仍按年顯著下降。

他又估計，整體而言，航空公司在今年底前仍面對重重的挑戰，預計下半年的財務表現將較上半年大為遜色，而短期前景將依然充滿挑戰和非常不明朗。

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