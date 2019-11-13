新股專輯：華立大學入場費約3292元
2019年11月13日 17:03
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中國華南地區大型民辦高等教育及職業教育集團華立大學(01756)周四起至下周二(19日)招股，每股招股價介乎2.93元至3.26元，一手1,000股，入場費3,292.85元，預期本月25日首掛。中信建投國際為獨家保薦人。
該公司是次發售3億股，其中10%公開發售，集資最多9.78億元。集資所得約53%用於增建學院及擴大現有學校；約37%將用於新建專科學校；約10%用於一般企業用途。
是次引入3名基礎投資者，中國股權投資及資產管理公司國調招商併購基金認購5,988萬股股份；中國人力資源服務供應商前程無憂(美股：JOBS)認購7,602.7萬股股份；深圳市昆侖控股董事長周達認購682.5萬股股份，設6個月禁售期。
截止今年10月底止，公司旗下3間學校的在校學生合共4.06萬名；2018及2019學年在校生共3.72萬名。
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