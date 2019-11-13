【餐飲寒冬】生活概念第3季蝕1926萬 續控制成本
2019年11月13日 17:12
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在香港經營多家餐廳及烘焙坊的生活概念(08056)公布，截至9月30日止6個月業績，期內收入2.63億港元，按年減少4%，錄得股東應佔虧損3,289萬元，2018年同期則虧損1,568萬元，每股虧損0.04元。
單計7至9月的第3季則虧損1,926萬元，2018年同期為虧損1,409萬元。
截至9月底，集團的收益源於經營香港的餐廳及於中國提供室內設計及裝修服務，經營26間餐廳，當中包括並無新設餐廳，以及結業或出售的1間餐廳。另有3間烘焙坊。
該集團指出，半年錄得虧損增加主因是餐廳的經營業績受到6月以來的示威影響。此外，集團的餐飲業務營運成本，主要為員工成本及其他營運開支，例如維修保養及差旅開支。另外，集團亦在中國籌備及開展室內設計及裝修業務，導致營運虧損及相關行政開支增加約500萬元。由於期內剛剛開始新業務，預期在未來會帶來持續收入及經營溢利。
就餐廳運營而言，管理層將繼續控制成本，將近期的社會不穩定性的影響減至最低。集團相信，有關政治活動的影響不會長時間持續，而餐飲業的盈利能力將很快有所改善。
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