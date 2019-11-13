【股王績劣】騰訊第3季賺203億人幣 按年跌13%
2019年11月13日 17:36
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騰訊控股(00700)公布，截至9月30日止第3季業績，期內收入972億元人民幣(下同)，按年增加21%，錄得股東應佔溢利203億元，按年跌13%，並差過市場預期235億元。若按非通用會計準則計，錄得盈利244億元，按年升24%。
早前綜合多家大行預測，騰訊第3季收入按年增幅介乎18.5至24.6%，達955億至1,004億元，中位數增幅為21%；按非通用會計準則，盈利按年增幅介乎18.3至39.8%，達233億至275億元，中位數為25%。
總結今年首9個月，集團收入2,715億元，按年增加19%，錄得股東應佔溢利717億元，按年增長11%，每股盈利7.578元。
在騰訊放榜前，集團旗下騰訊音樂率先公布業績，歸屬於騰訊音樂股東淨利潤按年增長6.4%，至10.3億元，經調整每股盈利0.74元，勝市場預期。
據彭博社數據顯示，期權市場預計，騰訊股價周四(14日)雙向波動幅度可能達2.9%。換言之，市場估計周四股價會要麼大升，要麼大跌。自2018年8月以來，該公司業績公布後，次日股價波動從未超過2%。
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