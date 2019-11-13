【股王績劣】微信活躍帳戶增6%　手遊收入升25%

今年第3季，微信及WeChat的合併每月活躍帳戶數達11.51億，按年增長6%。QQ的智能終端月活躍帳戶數為6.534億，按年下跌6%。

期內網絡遊戲收入總額按年增長11%，至286億元。其中，智能手機遊戲收入總額(包括歸屬於社交網絡業務的智能手機遊戲收入)按年增長25%，至243億元。收入增長主要是由於內地主要遊戲表現強勁及海外遊戲的貢獻增加所致。

智能手機遊戲收入按季增長9%。在中國，《和平精英》的夏季內容更新提升了用戶活躍度。《和平精英》貢獻整季流水收入，但目前仍屬確認遞延收入的初期階段。《王者榮耀》日活躍帳戶數保持穩健，購買季票的用戶增加。新推出的角色扮演類遊戲及策略類遊戲亦有助季度收入增長。國際市場方面，《PUBG MOBILE》的月活躍帳戶數按年增長一倍，而集團與Activision Blizzard合作開發的《Call of Duty Mobile》，在推出後一個月內的下載量超過1億，成為下載量最大的智能手機遊戲之一。

另外，集團的個人電腦客戶端遊戲收入降至115億元，按年下跌7%，按季下跌2%，原因是在《地下城與勇士》的11周年慶內容更新後，付費用戶數目不及去年。憑藉核心多人在線戰術競技遊戲《英雄聯盟》的強大IP及活躍用戶基礎，其自走棋模式《雲頂之弈》在該遊戲品類取得全球領先地位。《雲頂之弈》增加了《英雄聯盟》用戶的使用時長，擴大其國際收入。在中國，《英雄聯盟》的活躍用戶及流水收入亦有按年增長。

集團提到，自2017年起主動推行健康系統，並在去年加以升級，為未成年用戶建立健康的遊戲習慣。因此，集團認為最近有關未成年用戶遊戲行為的新規定，對業務的額外影響有限。

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