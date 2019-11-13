啟德地中標財團：享維港海景　極具潛力

該財團表示，透過公開投標成功投得上述商住臨海地皮，每方呎樓面呎價約13,238港元，地皮面積約197,552方呎，可建總樓面面積約1,205,062方呎，其中住宅樓面面積約1,100,000方呎，位處原機場跑道區，擁有臨海優勢，享有開揚維港海景及毗鄰海濱長廊，配合未來沙中線及東九龍CBD2核心商業區，加上政府投放龐大資源所發展的啟德國際都會，極具潛力。

財團又表示，非常高興再次投得啟德原機場跑道區內的地皮，地盤位置臨海，大部分單位均可享遼闊維港海景，是市區罕貴的優質地，發展潛力優厚。財團於啟德及九龍東擁豐富的發展經驗，啟德及九龍東是未來最矚目的大型發展，財團看好區內前景，是次很榮幸可以投得區內地皮，共同建設啟德國際都會。

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