【股王績劣】譚朗蔚︰業績無驚喜　北水唔吼

譚認為，上季騰訊業績欠缺驚喜，期內手遊收入增長只是「普通」，監管因素恐怕會把增速限制在當前水平。廣告業務低迷儘管也是市場預期之內，但宏觀經濟不確定性甚高，商戶恐持續節約廣告開支，難言何時復甦在望。儘管騰訊純利差的一大原因是其他收益銳減，其背後是投資減值撥備，不屬一般經營範圍，但也會令市場對該公司的投資價值產生疑慮。

譚朗蔚指，美團收益依然增長強勁，「北水」變心也不令人意外。

此外，券商花旗之前表示，現時騰訊手遊儲備約50款，其中約20款已獲發版號，惟預期第四季推出步伐會因為監管等因素有所放慢，或許要等到明年下半年始能更多強勢遊戲的收入貢獻，其中包括若干《英雄聯盟》手遊版、《地下城與勇士》手遊版，以及近期推出後頗受海外玩家歡迎，但尚未獲內地發放版號的《使命召喚手遊》。

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