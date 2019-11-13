【股王績劣】譚朗蔚︰業績無驚喜 北水唔吼
2019年11月13日 18:14
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騰訊(00700)第三季非通用會計準則(non-GAAP)純利略差過市場預期。證券分析員譚朗蔚直言「真係唔太收貨」，預期該公司股價恐下試318港元，即過去半年內四次底部水平左右。目前市底虛怯，跌穿也不足為奇。他續稱，過去一個月騰訊兩度升破330元大關後都無法突破阻力，總之會跑輸大市，並拖低恒生指數。
譚認為，上季騰訊業績欠缺驚喜，期內手遊收入增長只是「普通」，監管因素恐怕會把增速限制在當前水平。廣告業務低迷儘管也是市場預期之內，但宏觀經濟不確定性甚高，商戶恐持續節約廣告開支，難言何時復甦在望。儘管騰訊純利差的一大原因是其他收益銳減，其背後是投資減值撥備，不屬一般經營範圍，但也會令市場對該公司的投資價值產生疑慮。
值得留意的是，「北水」周三循港股通淨買入騰訊9,680萬港元，惟本月迄今淨賣出了約6.01億港元，扭轉十月份「吸資」近32億港元的強勢。反觀美團點評(03690)十月至今累計「北水」淨買入約72.63億港元，較騰訊多1.8倍。
譚朗蔚指，美團收益依然增長強勁，「北水」變心也不令人意外。
此外，券商花旗之前表示，現時騰訊手遊儲備約50款，其中約20款已獲發版號，惟預期第四季推出步伐會因為監管等因素有所放慢，或許要等到明年下半年始能更多強勢遊戲的收入貢獻，其中包括若干《英雄聯盟》手遊版、《地下城與勇士》手遊版，以及近期推出後頗受海外玩家歡迎，但尚未獲內地發放版號的《使命召喚手遊》。
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