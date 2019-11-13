跌市尋「抵」：碧麗大廈9成按揭上車　月供多二千

新住宅按保計劃推出後，港島樓承做九成按揭不再是夢。香港仔田灣碧麗大廈一個實用面積近300方呎迷你單位，叫價五百萬元，最新上車首期僅需約50萬元，而每月供款較之前8成按揭，更只多約2,000元。

中原吳敬彰表示，買家入市首期門檻下調，田灣區近日二手睇樓量急增。區內碧麗大廈於1979年入伙，樓齡約40年，提供逾140伙。他指出，該屋苑目前僅餘兩個放盤，均連有租約，不過，買賣雙方可商討成交期，有機會可以交吉形式出售。當中低層E室，實用面積285方呎，每方呎叫價約17,544元。

以此放盤單位計算，最高按揭保險貸款額為樓價的九成，即約450萬元，而首置買家只須支付約15萬元從價印花稅。而以現時普遍供樓息率約2.5厘，還款期25年計算，每月供款約21,147元，當中包括按揭保險費用。

據了解，該大廈近期錄得一個中層D室買賣個案，單位實用面積279方呎，於施政報告公布前，以428萬元轉手，呎價約15,341元。

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