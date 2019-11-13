全球經貿戰：世界「命運」繫於中美貿易協議

外國傳媒報道，經濟合作與發展組織(OECD)秘書長Angel Gurria周三(13日)警告，全球投資及貿易「命運」繫於中美貿易協議！

他說：「美國總統特朗普周二(12日)表示，我們或許已接近與中國達成貿易協議，我們正期待這樣。如今全球貿易已由2017年的增長5.5%降至基本上零水平，或許步向負增長，即收縮！投資仍受制於不明朗因素，由過去的5%增長，放緩至目前僅增約1%，而且會在未來跌得更多。因此，全球經濟增長仍會在短時間內急劇下降。」

事實上，經合組織於今年9月，已再度削減今年全球經濟增長預測至2.9%，為2008年以來最低，2020年亦僅回升至3%。相比今年5月，該機構估計今年全球經濟增長3.2%，2020年則為3.4%。

Gurria警告，如果全球有更多貿易保護主義或其他問題，後果將更嚴重，而問題的核心是中美貿易談判，尤其是12月15日美國加徵關稅「大限」前。

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