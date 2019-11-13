新股專輯：康龍化成周四招股 較A股折讓逾兩成
2019年11月13日 18:48
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左起：首席營運官、總裁兼執行董事樓小強；董事長、首席執行官兼執行董事樓柏良；首席財務官兼董事會秘書李承宗
中國醫藥研發平台康龍化成(03759)(300759.SZ)周四(14日)起至下周二招股，每股招股價介乎34.5至39.5港元，較A股周三(13日)收市價51.36元人民幣，折讓約23.09至32.82%。首席財務官兼董事會秘書李承宗解釋，香港資本市場與中國A股市場向來存有差價，加上公司來港上市是為了吸引國際性投資者，故股價有少許折讓。
公司為中資企業，惟海外收入佔比約九成。董事長兼首席執行官樓良提到，來自中國市場的收入於過去3年正不斷增加，2018年該市場收入佔比約10.2%，按年增長1.6個百分點。公司日後將海外及中國市場並重，期望中國收入比例可增至20%。
康龍化成擬發行1.165361億H股，集資最多46.03億元，每手100股，入場費3,989.8元，預期本月28日首掛。
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