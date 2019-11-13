新股專輯：康龍化成周四招股　較A股折讓逾兩成

公司為中資企業，惟海外收入佔比約九成。董事長兼首席執行官樓良提到，來自中國市場的收入於過去3年正不斷增加，2018年該市場收入佔比約10.2%，按年增長1.6個百分點。公司日後將海外及中國市場並重，期望中國收入比例可增至20%。

康龍化成擬發行1.165361億H股，集資最多46.03億元，每手100股，入場費3,989.8元，預期本月28日首掛。

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