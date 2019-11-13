【恐慌拋售】要錢唔要樓！二手樓湧現低價成交

香港社會動盪加劇，二手樓市經歷政府早前放寬樓按的短暫亢奮後，再現隱憂，投資者加快沽貨，令市場突然湧現低價成交個案！

【水藍．天岸劈370萬】

中原林學勤表示，東涌區「重磅」業主，近日減持單位，其中持有水藍．天岸5座低層相連收租單位，實用面積1,097方呎，去年曾叫價1,800萬港元，劈價370萬元，剛售1,430萬元，呎價13,036元，低市價約7%。據了解，原業主於區內仍持有至少3個單位。

土瓜灣傲雲峰7座低層G室，實用面積約519方呎，兩房間隔，望市景，放盤約3個月，原開價870萬元，減價70萬元或約8%，終以800萬元連租約沽出，實用呎價約15,414元，原業主於2012年8月以490萬元購入，帳面獲利約310萬元，升值約63%。

【麗晶累減32萬】

個別業主務求盡快套現！美聯黃家明稱，九龍灣居屋麗晶花園15座低層G室，實用面積407方呎，已補價自由市場叫價580萬元。近期社會氣氛緊張已減價至560萬元。有同區租樓多年人士，睇樓1個月，見放盤減價，原業主周二(12日)晚再減12萬元，以548萬元售出，呎價13,464元。

【傲雲峰削70萬】

土瓜灣傲雲峰本月「開齋」。利嘉閣張世傑稱，單位為7座低層G室，實用面積約519方呎，兩房間隔，放盤約3個月，原先開價870萬元，經議價後減價70萬元或約8%，終以800萬元連租約沽出，呎價約15,414元，屬近月低位。

據了解，原業主於2012年8月，以490萬元購入，持貨7年，現轉手帳面獲利約310萬元，物業升值約63%。

【太古城降近「兩球」】

鰂魚涌太古城錄減價成交個案。美聯吳肇基稱，屋苑北海閣高層F室，實用面積572方呎，8月連租約叫價1,350萬元，近日減至1,200萬元，獲買家洽購，再減價至1,180萬元沽出，呎價約20,629元。

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