雲銅股份披露主席持股遭出售　周四復牌

公司已向主席及主要股東張軍，就權益披露作出查詢，張軍及其控制法團合共持有2.45億股及本金總額為1.05億港元的可換股債券。

按公司理解，張軍並無與吳宇或其控制法團訂立任何交易，亦不知悉有任何有關交易。張軍及其控制法團並無於11月6日或之前出售或以其他方式處置任何股份。

張軍及其控制法團將股份存置於金利豐證券的證券帳戶內。張軍及其控制法團已透過質押上述證券帳戶的股份，自金利豐取得保證金貸款。張軍於11月12日獲金利豐知會，其控制法團於證券帳戶持有的所有股份已被金利豐出售。

因此，張軍正就可能針對金利豐於其不知情下，出售股份採取法律行動而尋求法律意見。

該股申請周四(14日)上午9時正起，恢復股份於聯交所買賣。

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