Facebook擬整合支付服務　抗衡「拆骨」呼聲？

社交媒體巨頭Facebook在發行虛擬貨幣Libra一事接連受挫，卻未動搖公司涉足金融領域的野心。外國媒體報道，Facebook計劃推出電子支付服務Facebook Pay，並整合到旗下所有平台，包括fb、Messenger、Instagram與WhatsApp。

Facebook Pay用途包括為遊戲課金、購買入場門券、在Facebook市場或部分專頁裏購買貨品，或者在Messenger轉帳給朋友等。

報道認為，Facebook Pay讓用戶不用離開Facebook旗下產品App就可以完成廣告商品購買，獲得的交易數據還能幫助平台更好地進行廣告定位。

事實上，面對社會上將大型科技股「拆骨」呼聲不絕，Facebook正加速整合旗下平台。

該集團CEO朱克伯格今年早些時候曾表示，Facebook計劃整合各平台App內的基礎設施，即在Facebook廣告驅動的商業模式下增添電子商務。

批評人士認為，此舉是為了防止公司受到來自政府機構的反壟斷審查，以及拆分公司的提議。

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