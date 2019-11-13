【餐飲寒冬】三希樓及心齋母企第3季蝕1296萬
2019年11月13日 20:19
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Top Standard Corporation(08510)公布，截至9月30日止6個月業績，期內收入6,093萬港元，按年增加2.9%，錄得股東應佔虧損2,048萬元，2018年同期則虧損1,522萬元。單計7至9月的第3季虧損1,296萬元，2018年同期則虧損897萬元。
集團經營「三希樓」品牌下的川菜及粵菜；於香港開設「心齋」品牌下的心齋素菜；於台北開設「心齋」品牌下的心齋素菜；「滿江紅」品牌下的川菜；於香港中環開設的日式餐廳「浪人中環」；於香港灣仔開設的日式餐廳「浪人灣仔」。
該集團表示，截至9月30日止6個月全部收入於香港產生。倘香港因發生任何超出集團控制範圍的事件，例如天災、爆發傳染病、遭遇恐怖襲擊、本地經濟下滑、大規模民眾騷動，而面臨經濟困境或倘當局對餐飲業實施額外限制或負擔，整體業務及經營業績可能受到重大不利影響。
集團指出，近期社會事件令香港餐飲業面臨嚴峻挑戰。管理層預期本財政年度下半年香港的整體經濟環境仍不穩定，將對集團構成挑戰。
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