樓價UPDATES：二手樓輕微減價亦獲承接

隨着近期盤源漸減，部分買家找得心頭好單位，即使業主只輕微減價亦願承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島7座高層E室，實用面積565方呎，望內園山景，以2.1萬元租出，實用呎租37.2元。租客為外區人士，心儀單位向西南，陽光充沛，故決定租入。

－－－－－－

新界區

●粉嶺牽晴間5座中層D室兩房戶，實用面積393方呎，向東南望開揚景。單位放盤3個月，原開價560萬元，微減2萬元，最終獲上車買家以558萬元承接，實用呎價14,198元。

●馬鞍山居屋錦英苑K座低層04室三房戶，實用面積554方呎，原叫價600萬元，減價35萬元，於已補價自由市場以565萬元購入，實用呎價10,198元。上址為原業主於2009年1月購入，當時作價128萬元，持貨逾10年至今轉售，帳面獲利437萬元。

●西貢兩塊田村單號屋，建築面積2,100方呎，連天台約700方呎，望山景，獲買家以2,000萬元購入，建築呎價9,524元。原業主持貨10年，帳面獲利1,160元。

‪

●大圍文禮閣4座中層E室，實用面積622方呎，以三房包括套房設計，成交價918萬元，實用呎價14,759元。據了解，原業主於2014年7月購入上址，當時作610萬元，持貨5年多沽貨，帳面獲利308萬元。

－－－－－－