「神準」大好友：若中美達協議 美股再升10%
2019年11月13日 20:40
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外國傳媒報道，「神準」美股大好友、自2009年以來不斷估中道指走勢、2015年8月及2016年初大跌市仍處變不驚、直至今年仍堅信「牛市」的沃頓商學院金融學教授西格爾(Jeremy Siegel)最新表示，如果中美貿易戰能「休戰」，美股將出現雙位數升幅，並會帶挈全球股市。
他說：「如果我們某程度上能緩解局勢，我相信標指將最少升10%。否則，股市將陷入膠着狀態，因目前估值已非常充足，除非有新的推動企業盈利來源。」
他指出，目前影響股市的最重要因素是貿易戰，而不是聯儲局的潛在放水行動，若中美沒有協議，市場會感到失望。不過，除非貿易戰升級，否則就算中美達不到協議，對股市的影響亦能受控。
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