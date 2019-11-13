新股專輯：阿里巴巴遞上市申請　戰略投資或累盈利

阿里巴巴已向香港交易所遞交第二上市申請。文件披露該公司正持續加大對業務、戰略收購和特定舉措的開支和投入，預期利潤率會因此下降，經調整EBITDA利潤率由2018財年的42%下降到2019財年的32%。

上述投資和舉措包括：擴大及加強核心商業服務，包括物流網絡及運力、本地生活服務業務、新零售業務、直營業務以及跨境和國際業務；強化和擴充各項設施以及增加員工人數；研發新技術，改善技術基礎設施和雲計算能力；開發和獲取數碼媒體及娛樂業務內容；孵化新的創新業務。

集團提到，就短期而言，戰略投資和收購可能對財務業績造成不利影響，例如收購及持續投資於利潤率較低或虧損的業務，包括對Lazada和菜鳥網絡控股權的收購，以及新整合的本地生活服務業務，對利潤率和淨利潤產生不利影響。

另外，阿里旗下的電商平台上的貨品林林總總，惟品牌貨品的真偽一直為人垢病。阿里特別提到「曾經並可能會繼續遭受指摘、訴訟和負面報道，稱我們的數字經濟體中提供的物品及提供的內容為盜版、假冒或者非法」，坦言公司即使採取多項措施，主動對交易市場上出售的產品進行侵權核驗，並通過知識產權侵權投訴和下架處理程序，盡量減低涉及第三方知識產權侵權的機率，但措施不一定有效。

早前彭博社引述消息人士透露，阿里巴巴計劃在香港上市交易中發行約5億股，可能集資逾110億美元(約858億港元)。消息人士亦說，香港上市交易的承銷商可以額外出售7,500萬股。

阿里巴巴表示，今次集資主要用於驅動用戶增長及提升參與度，並將繼續在數碼經濟體中拓展，提供廣泛的產品和服務，同時將繼續實施新零售業務，為此持續在雲計算技術、供應鏈管理系統和營銷系統進行投入。

該公司暫未正式披露集資規模及其他細節。

另外，文件披露阿里目前有38個合夥人，包括馬雲、蔡崇信等，二人是長期合夥人，可持續擔任合夥人，直至年滿70歲或退休，惟歲數限制可透過合夥人表決而延長。

截至2019年6月底止3個月，該公司淨利潤191.22億元人民幣(下同)，按年增加1.49倍；經調整EBITDA按年上升33.64%至392.38億元；收入1149.24億元，按年增加42.02%。

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