歐洲熱錢大洗牌　「三哥」吸水410億美元

為避免經濟進一步惡化，歐洲央行在9月減息同時引入了兩級分層利率系統，這一全新政策也正引發一場流動性的重新分配。外國媒體報道，意大利的銀行在歐洲央行的存款增加了370億歐元(410億美元)，至1,378億歐元。同時，意大利對歐元區其他國家的負債創紀錄降幅，而德國債權淨額的減幅甚至更大。

歐銀的分層利率系統旨在豁免一部分存款的負利率來抵消對銀行收益的傷害，促使更多的貨幣刺激措施惠及實體經濟，該門檻設定在銀行最低存款準備金要​​求的六倍。

意大利經濟實力在歐洲雖排名第三，但目前已是千瘡百孔。意大利的銀行未超過上述閾值，可以吸取外國實體的資金，將資金以「零成本」存入歐洲央行，從而避免了諸如德國等有大量存款的銀行需要支付的費用。

數據顯示，10月份意大利銀行業對歐元區其他國家的淨負債較上月減少了創紀錄的480億歐元。與此同時，德國10月份的淨債權下降了8.5%，這表明更多的歐元區投資者將存款從德國轉移到其他國家。

然而分析認為，由此導致的存款流動可能會事與願違，因為這削弱短期市場利率的下行壓力。歐洲央行已表明，如果分層體係正在影響短期市場利率，那麼它將調整豁免門檻。

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