【股王績劣】騰訊指廣告業務最壞情況已過　NBA關係牢固

總裁劉熾平表示，內地近年無疑興起網紅廣告，但網絡廣告主體依然是運用數據針對適合的客戶，驅使他們按下廣告鍵，並化成交易。此外，微信小程序的生態系統蓬勃，流量增加會讓商戶加強其小程序，繼而形成良性循環，增強廣告業務。

該公司上季金融科技及企業服務（FBS）毛利率有所改善，James Mitchell認為與拓闊服務、民眾愈來愈習慣用微信支付、交易宗數增長較快有關。流動支付只是一種基礎工具，並不是讓公司賺大錢，但流動支付可以變成智慧零售等較高增值的軟件即服務（SaaS）。

該公司於最新季績通告特別提到，海外市場貢獻網絡遊戲收入超過10%。首席財務官羅碩瀚指，海外遊戲通常是由第三方在當地營運，其毛利率會較低，惟劉熾平補充，如果遊戲是騰訊與合作夥伴共同研發，其毛利率也會比前者高，因此海外遊戲市場貢獻提升，對增值服務整體毛利率的影響沒有既定方向。

就美國職業籃球賽（NBA）早前捲入政治風波，劉熾平表示公司與NBA關係牢固，其內容很多人都喜歡；現階段會盡力維持民眾及廣告贊助商對NBA的正面參與。

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