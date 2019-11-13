夜市UPDATES：美股跌幅收窄　港夜期低水170點

聯儲局主席鮑威爾強調未急於調整利率，美股道指低開逾百點後快速回順，目前報27,654點，跌37點或0.13%；標指報3,086點，跌5點或0.18%；納指報8,463點，跌22點或0.26%。

香港各區衝突沒有平息迹象，港股期指夜市報26,401點，跌88點，低水170點。

鮑威爾出席聽證會中重申，除非經濟前景發生重大變化，否則當前政策仍然是適當的。

市場同時關注美國總統特朗普彈劾調查的公開聽證會，這可能對市場走勢造成巨大影響。

後市方面，估中1987年10月特大股災而一戰成名的知名對沖基金經理、近年已屆退休之齡的瓊斯(Paul Tudor Jones)周三(13日)化身「大好友」，表示股市仍有「爆發式」的利好因素，就是貨幣及財政政策齊發！

他說：「我們的財赤率是5%，即政府加大刺激，惟目前的利率是最低，加上完全就業，你可以想像這是最不合常規、且最具爆炸力的組合。這與1930年代的大蕭條是相反的，雖然當年我們有貿易戰，但同時是財政及貨幣政策緊縮的年代。因此，目前的情況是相反的。」

另外，「神準」美股大好友、自2009年以來不斷估中道指走勢、2015年8月及2016年初大跌市仍處變不驚、直至今年仍堅信「牛市」的沃頓商學院金融學教授西格爾(Jeremy Siegel)最新表示，如果中美貿易戰能「休戰」，美股將出現雙位數升幅，並會帶挈全球股市。

他說：「如果我們某程度上能緩解局勢，我相信標指將最少升10%。否則，股市將陷入膠着狀態，因目前估值已非常充足，除非有新的推動企業盈利來源。」

他指出，目前影響股市的最重要因素是貿易戰，而不是聯儲局的潛在放水行動，若中美沒有協議，市場會感到失望。不過，除非貿易戰升級，否則就算中美達不到協議，對股市的影響亦能受控。

【22:30】聯儲局主席鮑威爾周三(13日)在國會聯合經濟委員會作證，證詞顯示他認為只要經濟沒有顯著轉差，當前貨幣政策合適。美股早段偏軟，道指跌104點，至27,587點，但之後跌幅顯著收窄；納指跌34點，至8,451點；標指跌11點，至3,080點。

冬季服裝公司Canada Goose第2財季全球收入增長28%至2.94億加元，勝市場預期，主要受惠亞洲市場增長，同時重申全年收入預測，股價早段升0.26%，至39.14美元。

運動用品商Nike不再在亞馬遜的平台上銷售，並專注發展自家銷售平台，股價早段升0.34%，至89.8美元。

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