金曹　淡友大反攻 博彈易坐艇

美國總統特朗普威脅如果無法達成第一階段協議，會考慮大幅增加關稅，市場大吃一驚。更令人不安的是香港社會暴力升級，引來中外媒體關注。

外媒頭版報道「香港示威者癱瘓香港交通三日」，而內地傳媒則指「暴徒火燒中大，留學生撤離」，多間內地媒體都有報道內地學生需要逃離。昨日期指裂口低開，已經提醒群組內的戰友要小心，暴力升級沒完沒了，博反彈容易被縛。因可能會出重手戒嚴、推遲區議會選舉、或需要引用《基本法》第18條實施全國性法律。現時要小心反彈至26,640至26,720區間後回落至26,200整固。

11月28日到期的期權活躍成交位處25,803至27,415區間，昨日最活躍期權CALL，27000C@185點成交2,789張，以及27200C@123點成交2,375張；最活躍期權PUT，26000P@193點成交2,855張，以及26200P@247點成交2,241張。

由於恒指波幅指數已接近20，如不能盡快回到18以下，以及離岸人民幣不盡快企穩，恒指仍然有下行風險，較強支持要看活躍PUT 26,000及26,200。

今晚要留意期指是否加倉，如跌市加倉即係昨日的淡倉未走，今日有投資者新開淡倉。今次淡友大戶實力好強，10月結算26,674被挾到上周五每周期權結算27,688，仍挾唔死有力向低位推進。淡友報仇先要壓住十月結算位26,674，通常起碼500點一個回合看26,174。如要復仇，要跌1,014點(27,688點 - 26,674點)，可以回到25,660點。博反彈要密切留意11月15日的每周期權部署。

期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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