林嘉麒　港股未見超賣宜忍手

港股4個交易日累跌1,275點，跌幅確實大，基本上已失守多條主要平均線。現價重回10月中旬的橫行平台，昨日最低見26,465點，收市失守50天線，惟可保26,500。就算守於此水平上，整體技術走勢已被嚴重破壞，短線先觀察10月下旬平台支持26,386點。

近日港股下跌夾雜多種原因，中美貿易談判的不確定，而A股回調至多個月的橫行區底部找支持，都是原因之一，惟香港社會運動的愈演愈烈加大了港股下跌的力度。金融市場從不談政治，唯一旦影響金融市場或營商的穩定性，影響就會變得巨大。

香港經濟第3季已步入了技術性衰退，不過，11月初港股可再次發力，反覆向上收復多個阻力，更重上牛熊線以上，最後只差100點就重奪二萬八關，反映投資者仍抱有樂觀情緒。早前的反彈是基於局勢未進一步惡化，有平穩的情況。市場一直強調鐘擺理論，投資者見現時整體氣氛不似預期，就會反手做淡。

周一跌市，主要是中美貿易消息，周二開始香港本土事件成為了焦點。周一大跌，期指未平倉合約總數大增8,000多張，照推斷是大市大跌後的短期好倉部署，皆因投資者相信未來中美貿易談判氣氛會再度好轉。不過，周二的反彈，就迎來了大量未平倉合約大減，張數更超過9,000張，較周一新開的數量更大，有可能新開的倉即平。整體大市跌幅較外圍大，亦遠遠大過A股，相信大部分原因與周二香港社會更為動盪有關，形成投資者的避險情緒。

港股回落了近千點，相信投機者短期博反彈的較多，未有進一步壞消息，再沽落去意欲未太大。不過以14天RSI所見，未見嚴重超賣，而且就算恒指反彈，以現時狀況，反彈幅度亦不會太大，相反短線反彈或會出現更大沽壓，不太建議短線博反彈。另一方面，港匯近期有轉弱情形，不排除大戶在仍有盈利的情況下，選擇沽貨離場先作年結。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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