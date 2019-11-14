易憲容　「豬肉CPI」扭曲幣策

據國家統計局最新公布的資料顯示，今年10月份的居民消費價格指數(CPI)按年上漲3.8%。其中，食品價格升15.5%，非食品價格升0.9%。期內，食品煙酒類價格按年升11.4%，影響CPI上漲約3.37%，其影響當月CPI上漲達到89%。其中豬肉價格上漲101.3%，影響CPI上漲約2.43%，影響當月CPI上漲達到64%。所以，筆者把中國的CPI稱之為豬肉CPI，只要豬肉價格上漲才能帶動CPI上升。

就當前居民豬肉的消費來說，不要說歐美發達，居民對豬肉消費少之又少，即使是中國，隨着內地居民生活水準的提高，城市居民對豬肉的消費同樣十分有限。比如，筆者的家庭便很少購買豬肉。那麼中國居民對豬肉消費有限，為甚麼中國的CPI會變成了豬肉CPI呢？為甚麼豬肉價格快速上漲會導致中國CPI快速上升呢？

這主要是與中國的CPI指標體系構成有關。從上述的資料可以看到，當前中國CPI突然快速飆升，主要原因是食品類價格上漲，而影響食品類價格上漲的因素主要是豬肉。其原因在於當前中國的CPI指標體系還是沿襲了1993年制訂的框架，30多年來調整很少。

這不僅表現為食品類所佔的權重過高，豬肉類所佔的權重過高，而且表現為居住類所佔的權重過低，從而造成當前中國CPI指標體系的嚴重扭曲。對於這個問題，筆者2003年就已經提出並做了一些研究，也要求國家統計局根據中國居民實際消費情況對CPI權重進行調整。

根據筆者當時的計算，2005年中國CPI指數食品類權重是33%(而當時美國為15%)，居住類權重為13%(美國為42.7%)，這種指數與中國1993年居民消費結構的權重會比較接近，因為當時中國住房市場沒有出現，居民收入基本上是購買食品，而食品中豬肉所佔的消費比重又絕對高。但是，這個CPI指標體系確立之後，到目前為止已經有36年了。中國經濟發生了翻天覆地的變化。這不僅表現為中國房地產市場從無到有，近20年不少城市的住房價格上漲近20倍，而且隨着中國居民收入水準全面提升，居民的消費結構也發生翻天覆地的變化。

所以，儘管國家統計局對CPI指標體系有所調整，如食品類的權重只減少到29%，居住類的權重只上升到近20%，即中國CPI指標體系的總體框架沒有多少變化，與現實的居民消費結構變化相距很遠。比如，隨着中國房價快速飆升，中國居民居住類消費權重也會快速上升。由於居住類權重一直處較低的水準，近幾年內地城市的房租快速上漲(北京的房租在近兩年上漲了一倍以上)根本就無法反映在CPI的變化上。

當CPI指標體系一直沿用1993年的基本框架，而不是根據實際的居民消費結構調整，這必然會使中國的CPI變成豬肉CPI。而這種豬肉CPI已經嚴重地扭曲了整個CPI指數，並折射出錯誤資訊。這肯定會嚴重地扭曲中國央行的貨幣政策。因為，無論是中國，還是歐美發達國家，CPI或保證物價穩定是各國央行貨幣政策的主要參考資料。

可以說，近20多年來，中國央行的貨幣政策之所以會與歐美發達國家央行一樣基本上處於嚴重信用過度擴張的態勢下，很大程度上是與這種嚴重扭曲的CPI指標體系有關。

中國CPI指數的食品類權重大，而食品類價格變化小(相對其他消費而言)。只要食品類的價格不啟動上漲，CPI就會處於低位。而這幾年中國價格上漲最快的是住房及相應居住類產品，但居民居住類消費權重一直處於極低水準下，即使是居住類消費價格上漲也無法反映到CPI整個指數上，從而使得中國貨幣政策並沒有因為房價飆升而收緊。

反之，由央行管制下的存貸利率降低了再降低。而極低的貸款利率水準及銀行信貸過度擴張更是成了推動整個房價水準繼續快速飆升的動力。這就是中國豬肉CPI的困惑！

易憲容

當代內地著名經濟學者，有「房地產平民代言人」的稱號。

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