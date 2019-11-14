東方日報B1：騰訊少賺13%　外圍股價續跌

有「企鵝仔」之稱的騰訊上季業績差過預期。

業績通告顯示，該公司純利相隔兩季再錄按年倒退，主要是網聯汽車等若干投資要減值撥備，導致上季其他收益淨額按年銳減近九成，加上期內研發成本及僱員成本上漲，令一般及行政開支按年增加逾兩成所致。總結今年首三季，騰訊純利按年僅增11.22%至717.28億元。

不過，網絡遊戲業務上季其實持續復甦，期內收入按年增長10.81%至286.04億元，雖然增速較2017年每季平均低約28個百分點，但已經是連續兩季加快；當中手遊收入按年增長24.61%至243億元創新高，對沖個人電腦(PC)遊戲收入按年跌7.25%至115億元，連續六季倒退的影響。PC遊戲業務疲弱，主要是《地下城與勇士》內容更新後，付費玩家反而減少。

管理層於業績通告提到，《和平精英》有整季收入貢獻，尚處確認遞延收入之初期階段；《王者榮耀》日活躍帳戶保持穩健，更多玩家買季票；更特別提到，內地近期針對未成年玩家打機的措施對業務額外影響有限。

此外，迄今仍未獲得內地發放版號的《絕地求生︰刺激戰場》及《使命召喚手遊》大受歡迎，後者在10月推出一個月內下載量已經突破一億次，海外市場上季貢獻了逾一成網絡遊戲收入。

社交網絡業務方面，第三季收入按年增長20.77%至220.25億元，主要由直播、串流視頻訂講及串流音樂等數碼內容服務貢獻增加所推動。

然而，整體增值服務毛利率按年下跌4.7個百分點至51.8%，主要是內容成本及手遊渠道成本上漲所致。

至於涵蓋流動支付及雲服務的金融科技及企業服務，第三季收入按年增長35.87%至267.58億元，其中雲收入按年增長八成至47億元，現有客戶用量增加之際，民生服務、教育、金融、零售等客戶基礎擴大，營運效率有所提升。

證券分析員譚朗蔚預期，近期騰訊兩度突破330元後遇上阻力，本已弱勢，業績欠佳恐令股價下試或跌穿318元，甚至跌穿。他認為，內地監管恐令騰訊手遊收入增速限制在當前水平，而投資減值撥備會令市場對公司的投資價值產生疑慮。

券商花旗早前預期，監管因素令騰訊第四季減慢推出遊戲步伐，或許明年下半年始能更多強勢遊戲的收入貢獻，包括若干《英雄聯盟》手遊版、《地下城與勇士》手遊版及《使命召喚手遊》。

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