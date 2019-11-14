美股收市：道指升92點　與標指齊破頂

美國股市收市個別發展，道指和標指齊創收市新高。道指收復早段跌勢，收報27,783點，升92點或0.33%；標指收報3,094點，升2點或0.07%；納指收報8,482點，跌3點或0.05%。

迪士尼收漲7.25%，為道指表現最好的成分股；運動品牌Nike和連鎖超市Walmart分別升2%和1.59%。

科技股個別發展，蘋果公司推出16吋MacBook Pro手提電腦，股價收市上漲0.96%；Netflix急跌逾3%；亞馬遜則下挫1.4%。

外媒引述消息指，中美貿易談判在農產品採購方面遇到障礙。不過，美國總統特朗普重申，中國非常希望達成協議，相信很快就會公布首階段貿易協議。

美國聯儲局主席鮑威爾出席聽證會發表講話，其言論反映他認為目前貨幣政策合適。他表示，聯儲局在減息方面的空間並沒有以往那麼大，認為低利率、低通脹及低增長已經是美國的新常態。

後市方面，估中1987年10月特大股災而一戰成名的知名對沖基金經理、近年已屆退休之齡的瓊斯(Paul Tudor Jones)周三(13日)化身「大好友」，表示股市仍有「爆發式」的利好因素，就是貨幣及財政政策齊發！

他說：「我們的財赤率是5%，即政府加大刺激，惟目前的利率是最低，加上完全就業，你可以想像這是最不合常規、且最具爆炸力的組合。這與1930年代的大蕭條是相反的，雖然當年我們有貿易戰，但同時是財政及貨幣政策緊縮的年代。因此，目前的情況是相反的。」

另外，「神準」美股大好友、自2009年以來不斷估中道指走勢、2015年8月及2016年初大跌市仍處變不驚、直至今年仍堅信「牛市」的沃頓商學院金融學教授西格爾(Jeremy Siegel)最新表示，如果中美貿易戰能「休戰」，美股將出現雙位數升幅，並會帶挈全球股市。

他說：「如果我們某程度上能緩解局勢，我相信標指將最少升10%。否則，股市將陷入膠着狀態，因目前估值已非常充足，除非有新的推動企業盈利來源。」

他指出，目前影響股市的最重要因素是貿易戰，而不是聯儲局的潛在放水行動，若中美沒有協議，市場會感到失望。不過，除非貿易戰升級，否則就算中美達不到協議，對股市的影響亦能受控。

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