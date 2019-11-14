美國10月財赤擴大至1345億美元　關稅收入增78億美元

美國財政部公布10月份財政預算報告，赤字按年擴大約340億美元或34%，至1,345億美元，預期赤字1,300億美元，前值赤字1,005億美元。預算收入按年下降2.8%，至2,455億美元，預算支出按年增長7.6%，至3,800億美元。

其中，關稅收入增加78億美元，高於一年前的56億美元。當中包括美國公司為中國商品進口所支付的關稅，儘管它在總收入中所佔的比例相對較小。

當月赤字是自2015年以來最大的10月赤字。最新數據顯示，2019財年預算赤字接近1萬億美元，因年支出增長速度是收入的兩倍，凸顯外界對特朗普政府預算計劃將導致國家債務加速增長的擔憂。

美國財政部預測，在當前財年和2021財年，聯邦赤字將超過1萬億美元。

聯儲局主席鮑威爾周三(13日)向國會作證時表示，「聯邦預算處於不可持續的道路上」，最終可能會限制議會在經濟低迷時期支持經濟的能力。他認為，議員不能忽視赤字，而且重要的是經濟增長較債務增長快。

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