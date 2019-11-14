【專家點評】日圓趁低吸納時機已到？

早前市場過於樂觀，市場風險胃納提升，但似乎忽略了當中的風險。美國總統特朗普表示，如果無法達成首階段的協議，美國將會提高對中國商品的關稅，市場波動加大。現在或是時候趁低吸納日圓。

我們認為，中美貿易矛盾中，只有有六成的問題或會得到紓緩，但其餘四成更難達成協商的內容，將不明朗拖至明年或更後的時間。

另外，美國內部政治風險升溫，特朗普在明年競選連任時，或同時要面臨彈劾，同時美國經濟放緩情況加深的憂慮並未解除，將令美元走弱，日圓受惠。

不過，要留意如果日本經濟向下風險增加，或通脹不如預期，不排除日本央行會減息，加深負利率，對日圓不利。

技術上，美元兌日圓在109以上水平掙扎並未突破，於109.30(8月高位)遇到阻力，而同時200天線位於109.04位置亦限制美元兌日圓再向上，下方將密切關注107.89至108.19的支持水平。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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