【股民熱話】若中美未能達成貿易協議　股市會點冧法…

中、美雙方正在制訂中期貿易協議，惟最近雙方就協議內容包括取消已加徵的關稅一事存分歧，中國已表明若未能就此達共識，將無法達成協議，這令中美貿易協議成果再添變數。

事實上，中美貿易涉額龐大，期望短時間就能達成協議乃不切實際，雙方拉鋸、討價還價，至今已一年多，如今傾到「埋牙」狀態，必然關係到核心利益，雙方都會堅持己見，甚至抱着「晒冷」心態，以確保爭取到最大的利益。故一日兩國元首未動筆簽訂協議，大家都咪過早興奮！情況就如之前美朝峰會，特朗普親身飛到去越南與北韓領導人金正恩會面，最終都係難產收場簽唔成一份共同宣言，就係一個例子。

事實上，上月中國元首才到訪印度，今個月就傳來印度宣布退出《區域全面經濟夥伴關係協議》(RCEP)，原因係擔心中國進口商品湧入。可見，中國隨招國際夥伴尋求非零和的共贏遊戲，太過進取反而令潛在夥伴更大戒心。到底今次中美能否達成貿易協議，美國的態度頗為關鍵。

若然中美貿易談判今次又係食白果，相信全球股市都會為之震盪。事關中國第三季經濟增長明顯放緩，且9月通脹在豬價飆升之下升上6年新高，若第四季持續差下去，明年首季的開局確實堪憂。至於美國，11月感恩節、之後就係聖誕新年，美國經濟衰退的憂慮升溫，同樣不利消費旺季，亦不利特朗普明年競爭總統連任。本來一份協議，有助中美經濟都能「止跌」，可如果是落空收場，顯然將打擊兩國經濟前景和投資市場氣氛，高處不勝寒的美國股市尤其令人擔憂。

更令人擔心的是，若雙方未能交好，就好可能要交惡，例如美國會再向中國商品加徵關稅，甚至真正向中國發動金融戰，針對中國企業在美的融資活動等，那後果難以想見。

從恒指的走勢圖看，短期阿里上市，無論如何一班大行都會力保市場氣氛，待完成呢轉年底前的大茶飯就收爐。

是故，短線恒指仍有望維持在26,500至27,500點水平上落，惟當阿里上市完成後，若中美貿談傳來噩耗，不排除恒指會回試25,000點水平承接。相反，若中美貿談果然傳來佳音，則今轉恒指仍有望上試28,000點，才迎來年底節日長假收爐。

如是者，投資者宜做定兩手準備，恒指失守26,500點，宜先行沽貨離場；若向上抽穿27,500點，才再考慮是否追貨。至於板塊方面，汽車股、內銀股、出口股，暫宜迴避；兩地地產股候回吐再作部署。

東方產經專欄作者 師哥

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