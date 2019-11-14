新股專輯：新力控股認購不足 中國鵬飛定價1.58元
2019年11月14日 08:04
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多隻新股公布招股結果，其中，中國物業開發商新力控股集團(02103)發售價為3.98港元，所得淨額約19.64億元，招股價範圍介乎3.3至4.25元。公開發售錄得約71%認購額，認購不足故無實行回撥機制，而國際發售則獲輕微超額認購。
回轉窰、粉磨設備及相關設備生產商中國鵬飛集團(03348)發售價為1.58元，屬招股價範圍1.05至1.58元的上限，所得淨額料約1.533億元。公開發售超額認購約26.72倍，啟動重新分配程序，公開發售項下最終發售股份數為3,750萬股，相當於可供認購的發售股份總數約30%，而國際發售股份獲輕微超額認購。
認購一手(2,000股)中籤率為50%，最少認購15手(即3萬股)才穩獲一手。
上述兩隻股份將於周五(15日)在主板掛牌。
此外，中國迴轉支承製造商永聯豐控股(08617)發售價定為0.55元，貼近原招股價0.5至0.6元的下限，所得款項淨額約3,100萬元。公開發售超額認購約61.67倍，啟動重新分配程序，合共3,000萬股由配售重新分配至公開發售。另配售股份獲輕微超額認購。
認購一手(5,000股)中籤率為30%，最少認購18手(即9萬股)始穩獲一手。
股份同於周五在創業板掛牌。
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