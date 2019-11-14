【市前重點睇】金價漲至1463美元　圓匯偏強

●美匯指數反覆企98.37，離岸人民幣(CNH)低見7.0304，港匯升至7.8284，日圓兌美元高企108.8，歐元處1.1009，英鎊見1.2853。金價漲至1,463美元。布油升上62.37美元，紐油高企57.37美元。道指期貨窄幅上落。

●外媒引述消息指，中美貿易談判在農產品採購方面遇到障礙。

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●美國財政部公布10月份財政預算報告，赤字按年擴大約340億美元或約34%，至1,345億美元，預期赤字為1,300億美元，前值赤字1,005億美元。

●美國聯儲局主席鮑威爾表示，只要美國經濟保持在現水平，就未看到短期內有機會調整利率。

●瑞銀主席、德國央行前行長韋伯(Axel Weber)表示，美國將是2020年投資的「主要市場」，指美國經濟增長前景普遍比歐洲更加正面。

●三藩市聯儲銀行行長戴利表示，今年聯儲局已經減息3次，令貨幣政策到達一個不錯的狀態，至於目前美國經濟形勢而言，聯邦基金利率處於合理的水平。

●美國10月份消費物價指數(CPI)意外地降溫，扣除食品和能源的核心CPI按年升2.3%，低於9月及市場預期的2.4%。

●美國10年期國債孳息率跌4.87點子，報1.886厘。

●中國電商阿里巴巴周五(15日)起至20日招股，按其在美國掛牌的每股美國存託股票(ADS)股價186.97美元計，一份ADS等於8股將在港掛牌的普通股，折合每股招股價暫為182.89港元。每手100股，入場費約18,473.3元，預期本月26日首掛。

●港股ADR指數收報26,389點，跌182點。

●即月恒生指數夜期收報26,450點，跌39點，低水121點，成交27,417張。

●國際金價連跌4日後出現反彈，紐約期金收報每安士1,463.3美元，升9.6美元或0.7%。

●紐約期油收報每桶57.12美元，升0.32美元或0.56%；布蘭特期油收報每桶62.37美元，升0.31美元或0.5%。

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