【專家點評】人民幣轉強實屬有因

中國10月份銀行新增貸款只有6,613億元人民幣，是自2017年12月以來最低。當中家庭借貸，主要為按揭，回落至4,210億元人民幣，按月急降44%。至於企業借貸的跌幅更驚人，於10月份數字為1,262億元人民幣，按月跌幅更達87%。

數字明顯反映出，雖然人行過去努力嘗試鼓勵商業銀行增加對中小企的借貸，但未見太成功。上述數據掀起市場預期人行可能需要進一步寬鬆其貨幣政策。

雖然市場有着上述估計，但近期所見人民幣匯價卻明顯走強。究其原因可能有三。首先，中美似快達成階段性貿易協議。按過去慣例，每當中美貿易談判有起色，人民幣匯價通常略會有所偏強。

其次，人民幣過去匯價相當受整體美元匯價強弱影響。每當美元弱人民幣自當走強，反之亦然。假如中美達成階段性貿易協議，而英國又可避免硬脫歐，理論上市場對美元的避險需求將會下降，令美元失去支持，則有利於人民幣轉強。再者，在中美貿易談判中，也不能排除當中會涉及人民幣匯率因素。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

－－－－－－