墨爾本河畔豪宅區兩房首期38萬港元起

【特約報道】近年澳洲成為海外投資熱門地，多次成為全球宜居城市第一位的墨爾本更深受港人喜愛。新一期Ray White將獨家代理推出坐落於墨爾本Yarra River河畔豪宅區的Voyager，項目可飽覽整個河景，距離市中心僅一橋之隔，兩房首期僅由38萬港元起，折合呎價僅3,200元起。

Voyager處於港灣豪宅地段，屬高端住宅區，與Yarra River相伴，享有開揚河景。項目毗鄰甲級商業地段，同時亦是墨爾本大學新校區的所在地，與市中心僅一橋之隔，只需5分鐘即達城市內最大火車站Southern Cross Station，與皇家理工大學亦僅10分鐘車程，佔據獨一無二的地理位置，同時匯聚百大企業高層客源，租金回報有保障。

屋苑貫徹奢華作風，提供成熟完善的社區式配套設施，並擁自家遊艇碼頭及獨棟5星級住客尊享會所The Wharf Club，盡顯住客顯赫身價及地位。

項目為一幢43層的弧形標誌性建築，提供1至3房單位，戶戶均送車位，展銷期內更送墨爾本雙人來回機票、律師費回贈。由於此項目十分受當地及海外投資者歡迎，同屋苑其他項目經已全數發售，發展商已加快步伐，建築工程已進行至第六層，預計將提早於2021年落成。

樓盤擁有該地區首個具有里程碑意義的屋頂娛樂休閒區域- Societe。露天空間為業主們提供了室內及室外的娛樂設施，懸掛式綠色植物，讓住客仿佛身臨空中花園。

是次物業的發展商Mirvac，曾經奪得超過600項設計建築大獎，而其公寓亦取得年度最佳公寓獎。發展商在當地口碑良好，所發展的項目遍布全澳洲的各區，如國際大都市悉尼、宜居城市墨爾本、布里斯班等地，除了大型住宅外，亦有商業項目、零售和工業項目。

事實上，鄰近樓盤的Fishermans Bend，正進行目前澳洲最大的城區改造工程，發展規模較現有市中心大三倍，更有大學投資10億澳元於區內興建工程學院，並於2020年落成及啟用，區內未來將有火車及電車，全面的配套將推動經濟增長，為整區改頭換面，預計將吸引80,000名居民遷移，亦可創造 80,000個工作崗位。

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墨爾本市中心河畔奢華住宅展銷會

日期： 11月15至17日(周五至日)

時間： 下午2時至9時(周五)/上午11時至下午7時(周六、日)

地點： 尖沙咀星光行16樓1633室The Balmoral Display Gallery

講座時間： 下午1時及4時(周六、日)

講座主題： 全新高端住宅區,人均收入最高地區投資機遇何在？

查詢電話： 2376 1088