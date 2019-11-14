【專家點評】內地乘用車銷售將逐步回升
2019年11月14日 09:15
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中汽協公布10月汽車批發數據，汽車總銷量按年回升4%至228萬輛。其中，我們注意到乘用車的出貨量降幅有所收窄，按年降5.8%至193萬輛。按乘用車車型，轎車及MPV的出貨量分別按年下降10.1%及11.4%，SUV的出貨量則按年上升0.1%。前十個月累計乘用車批發量按年下降11%。新能源汽車方面，10月份銷量同比大跌45.6%至7.5萬輛，但前十個月銷量仍按年增10.1%至94.7萬輛。
整體而言，10月份批發的復甦步伐慢於預期，市場原本預期第四季度乘用車銷售將逐步回升。我們認為第四季度銷售將在2020年春節前保持強勁增長。因此，我們預計11月和12月的銷量將逐步回升。10月份新能源汽車銷售因補貼削减而持續疲軟，2019年其銷量可能達到120万至130萬輛，低於中汽協和市場預期的140萬至160萬輛。
10月份內地品牌的批發量按年下降9.6%，但佔汽車總銷量的40.3%，略高於9月份的38.1%。低線城市的需求疲軟仍然是影響乘用車銷售復甦的主因。內地品牌之中，吉利(00175)的銷售量按年及按月分別增長1%及14%，優於市場和大多數同業。受益於SUV和豪華車相對強勁的需求，長城汽車(02333)和華晨中國(01114)的銷售表現也優於市場。
我們重申乘用車銷售將在2019年四季度和2020年錄得按月復甦，而大多數領先的車企可受益於今年的行業整合。我們繼續看好車企，料有望受益於未來的乘用車復甦，並予行業同步評級，首推買入吉利和永達汽車(03669)。
交銀國際研究部
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