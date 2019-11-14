【專家點評】內地乘用車銷售將逐步回升

中汽協公布10月汽車批發數據，汽車總銷量按年回升4%至228萬輛。其中，我們注意到乘用車的出貨量降幅有所收窄，按年降5.8%至193萬輛。按乘用車車型，轎車及MPV的出貨量分別按年下降10.1%及11.4%，SUV的出貨量則按年上升0.1%。前十個月累計乘用車批發量按年下降11%。新能源汽車方面，10月份銷量同比大跌45.6%至7.5萬輛，但前十個月銷量仍按年增10.1%至94.7萬輛。

整體而言，10月份批發的復甦步伐慢於預期，市場原本預期第四季度乘用車銷售將逐步回升。我們認為第四季度銷售將在2020年春節前保持強勁增長。因此，我們預計11月和12月的銷量將逐步回升。10月份新能源汽車銷售因補貼削减而持續疲軟，2019年其銷量可能達到120万至130萬輛，低於中汽協和市場預期的140萬至160萬輛。

交銀國際研究部

－－－－－－