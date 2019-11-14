港股格局：許繹彬指政治市難測　短炒防守股

恒指周四早間偏軟。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，近日港股備受香港自身問題惡化拖累，導致港股在十10月至11月首周累積的升幅全被蒸發，恒指在短短4個交易日由高位回落1,449點，跌至26,500點水平，所有心理關口及支持位盡失。

他指出，現階段不敢胡亂作出任何評論大市跌至那一個位置才有支持，只知政治市是無人能預測，只望香港的矛盾及不確定問題能盡快得以紓緩，才再談那一個位置是「支持」及「阻力」。

新股市場方面，阿里巴巴如無意外周五起正式招股；集資額最高超過千億港元，相比現在港股日均成交額近七百多億還要多，所以相信現行很難會做到「非常熱烈」的認購局面，而且拆息近日高企，相信對銷情會有所影響，所以建議投資者若對此股存有希望，建議在此「亂世」下以現金認購，保本為上。

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