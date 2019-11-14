【專家點評】跌市奇葩股原來有三大特點…

香港局勢進一步轉差，投資者第一要務是沽出以香港為主要業務的股份，包括香港銀行保險、房地產股、零售飲食、收租股、本地房託基金及香港3大公用股等。

其實今年做得好的股份，普遍有3大特質，都是一些生活及消費為主的股份。尚有最重要一點，是有相對平穩較快的增長。究其原因，在中美貿易戰沒完沒了的背景下，穩定及安全佔了首位，日常生活消費品正好符合了這一點，經濟好壞都會用。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文 (作者為註冊持牌人士)

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