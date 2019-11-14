【專家點評】領展拆細基金單位有何玄機？

港股周三照常開市，但缸邊友十居其九都冇返證券行，皆因市面如十號暴風信號高掛，冇車搭，唯有留在家中上網。好老實講，香港搞到咁田地，話魚缸有金執，香港人都冇心情去執，反而對呢個無能失德政府死心，決心清股票倉沽樓出走者不斷增加。

有番咁上吓股齡的投資者，該會遇過上市企業，好不容易成為一隻資金愛戴的巨星股，後因所托非人、管理不善、策略屢犯錯誤、卻知錯不改、弄得泥足深陷、不能自拔，結果被資金唾棄，更因種種原因落得停牌、甚至被取消上市地位，自此消失於股民眼前。

如今香港就好似一隻殞落中的巨星股，好地地一塊福地，人才、資金所向，如今弄得社會撕裂、人心散亂、不得安寧，在地區投資排名榜中由前列變成包尾，人才無地可容，各方資金急謀撤離。恒指即使仍能站在26,500點，樓價依然高企，實不足喜，皆因香港人對眼前的港股和樓市，就如近年香港的人和事一樣，感覺愈來愈陌生、不尋常、令人惶恐不安…

領展現價的息率才3.3厘，低過唔少其他房託基金，加上政府背景，如今已成為一個負累，所從事的屋邨商場、停車場，少了內地客光顧，睇怕難以維持租金增長，加上內地經濟不景，北上拓展的步伐亦可能會受到影響。橫睇豎睇，基金單位價格已見高位，未來下調的風險大過上升的動力，現水平不建議沾手，更要提防基金單位拆細，更有利於大戶逢高派發，讓散戶們接火棒。

東方產經專欄作者 古勝

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