港股格局： 郭家耀料下試26200點
2019年11月14日 10:51
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，市場對美中兩國將會簽訂第一階段貿易協議的預期降溫，加上香港政局持續不穩，大市反覆受壓，港股短期氣氛或未有太大改善。他預計，恒指或會下試26,200點水平，而27,000點大關的阻力將會非常大。
騰訊(00700)第三季純利按年下跌13%，按季亦下跌16%，遜預期。郭指出，市場對業績有少許失望，股價將會受壓，不過騰訊股價於過去一個月已調整不少，預料315港元水平有支持，惟股價長遠走勢，要留意公司廣告收入以及手遊業務於第四季有否改善，到時候才可重拾上升動力。
阿里巴巴即將招股，郭預計該股上市後的交投量對港交所(00388)收入會有明顯貢獻，將正面幫助港交所股價。另外，同股不同權股份現時可以納入港股通，相信不久將來阿里巴巴也會有同樣安排，可吸引內地資金流入，屆時港交所股價或可上試260元水平。
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