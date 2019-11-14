港股格局： 郭家耀料下試26200點

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，市場對美中兩國將會簽訂第一階段貿易協議的預期降溫，加上香港政局持續不穩，大市反覆受壓，港股短期氣氛或未有太大改善。他預計，恒指或會下試26,200點水平，而27,000點大關的阻力將會非常大。

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