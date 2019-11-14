【專家點評】康師傅可吼位小注　上望呢個位…

港股於上周五由反彈高位27,900點水平開始作出回調，而且更在上日跌穿20天線、100天線及250天線後，整體走勢隨即轉弱，除了因為中美貿易協議有可能出現波折外，本地社會事件進一步的激化，已令到不少投資者的避險情緒高漲。

因此，即使港股仍然繼續每天錄得正資金流入，但相信暫時要紓緩港股的下跌壓力，機會仍然不高。恒指由10月份低位25,521點反彈以來，保歷加通道未見有明顯擴大的情況，反映出港股反彈並未為大市提供太大的上升動力。

當大市在升抵保歷加通道頂部回落，並在上日再跌穿保歷加通道的中軸時，恒指有機會向保歷加通道的底部下移，預期會向26,000點水平進發。

雖然內需股近日受壓明顯，主要是部分的內需股股價已升至偏高的水平，因此，當投資者開始進行獲利時，股價下跌觸發投資者進一步拋售，令到股價的跌幅加快。

近日該股股價反彈期間，繼續錄得資金流入，單計過去兩周，已錄得約1.5億港元的資金流入，反映投資者對該股的前景仍然看好。股價昨日以大陽燭升破100天線，亦收復了整個回調浪的總跌幅的38.2%，預期股價只要再升破12.3元，股價可以重返7月高位13.6元，投資者可以在12元買入，跌穿11.5元沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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