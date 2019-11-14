港元拆息︰1個月期飆至2.75厘 逾4個月新高
2019年11月14日 11:26
東網電視更多新聞短片
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續升至2.34厘，連升6日；1星期升穿3厘關，至3.09厘；與樓按相關的1個月續飆至2.75厘，創7月5日以來新高，並呈六連升；3個月期報2.42厘。
14/11/2019
隔夜 2.34786厘
1星期 3.09786厘
2星期 3.34000厘
1個月 2.75143厘
2個月 2.54786厘
3個月 2.42696厘
6個月 2.35214厘
12個月 2.37196厘
13/11/2019
隔夜 2.14429厘
1星期 2.56929厘
2星期 2.64393厘
1個月 2.39000厘
2個月 2.36750厘
3個月 2.37036厘
6個月 2.30286厘
12個月 2.32786厘
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。