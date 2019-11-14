港元拆息︰1個月期飆至2.75厘　逾4個月新高

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續升至2.34厘，連升6日；1星期升穿3厘關，至3.09厘；與樓按相關的1個月續飆至2.75厘，創7月5日以來新高，並呈六連升；3個月期報2.42厘。

14/11/2019

隔夜 2.34786厘

1星期 3.09786厘

2星期 3.34000厘

1個月 2.75143厘

2個月 2.54786厘

3個月 2.42696厘

6個月 2.35214厘

12個月 2.37196厘

13/11/2019

隔夜 2.14429厘

1星期 2.56929厘

2星期 2.64393厘

1個月 2.39000厘

2個月 2.36750厘

3個月 2.37036厘

6個月 2.30286厘

12個月 2.32786厘

－－－－－－