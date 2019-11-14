【午市重點睇】美匯企98.3 油價反覆向好
2019年11月14日 12:03
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●亞洲市，美匯指數報98.3；圓匯報108.7；歐元兌美元報1.1003；英鎊報1.284。港匯反覆，曾弱見7.8313。離岸人民幣(CNH)處7.02水平。金價報1,464美元，布油最新企62.65美元，紐油報57.45美元。道指期貨跌28點。
●港股挫至26,300點水平，恒生指數半日跌245點或0.92%，報26,326點，騰訊友邦領跌。https://bit.ly/33J569G
-金山軟件建議分拆金山雲上市。
-新股專輯：新力控股認購不足，中國鵬飛1.58元定價。
-港股格局：許繹彬指政治市難測，短炒防守股。
●A股快報：滬深三大指數半日收市向上。https://bit.ly/36ZRZD7
●亞洲股市：日股中段跌逾百點。https://bit.ly/32Es68o
●港元拆息︰1個月期飆至2.75厘，逾4個月新高。
●人民幣兌每美元中間價報7.0083，較上日下調57點子。
●人行不開展逆回購操作。
●中國10月規模以上工業增加值按年升4.7%；期內社會消費品零售總額按年名義增長7.2%，齊遜預期。https://bit.ly/2NKB3IT
●日本第三季GDP按年升0.2%，遠低於預期。
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