【專家點評】後市去向睇巨型新股定價
2019年11月14日 12:15
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香港亂局升級，把外圍負面消息蓋過，自我領跌。近日恒生指數累跌逾千點，失守50天線，測試26,500點承接力。外圍中、美忽冷忽熱地談判，本土則區選前哨戰，四處兩軍對疊，把可憐平民任魚在鍋中。
市場關注內地電商阿里巴巴來港上市，乘着「雙十一」購物節，銷售金額刷新紀錄。若定價合理，可帶動市場氣氛。
領展房產基金(00823)公布中期業績，收益按年升8.2%至53.3億港元，可分派收入總額為29.66億元，增長7.5%。整體而言，商舖租金收益升4.5%至約27.8億元，街市熟食檔位租金收入微跌0.2%，停車場租金收入微跌0.1%，表現合理。零售物業租用率維持96.9%，整體物業組合續租租金調整率維持18.1%，兩數據較前值有微跌情況。
每基金單位資產淨值較3月底增長1.2%為90.58元。集團現擁有126項香港物業和5項內地投資物業，收入增長穩定。上半年回購約1,300萬個基金單位，未來仍會有回購動作，對股價有支持作用。建議候低吸納，目標價88元，止蝕位76.4元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。作者持有領展)
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