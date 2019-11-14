【專家點評】後市去向睇巨型新股定價

香港亂局升級，把外圍負面消息蓋過，自我領跌。近日恒生指數累跌逾千點，失守50天線，測試26,500點承接力。外圍中、美忽冷忽熱地談判，本土則區選前哨戰，四處兩軍對疊，把可憐平民任魚在鍋中。

市場關注內地電商阿里巴巴來港上市，乘着「雙十一」購物節，銷售金額刷新紀錄。若定價合理，可帶動市場氣氛。

每基金單位資產淨值較3月底增長1.2%為90.58元。集團現擁有126項香港物業和5項內地投資物業，收入增長穩定。上半年回購約1,300萬個基金單位，未來仍會有回購動作，對股價有支持作用。建議候低吸納，目標價88元，止蝕位76.4元。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。作者持有領展)

－－－－－－