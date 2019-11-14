西藏水資源主要股東起訴Union Capital非法挪用股份

同時，水資源已獲法院授予禁制令，直至下周五(22日)(包括該日)前，或當法院進一步頒令時：禁制Union Capital處置、處理有關股份，而不論有關股份現時是否以Union Capital名義或以任何託管人、直接或間接按Union Capital指示行事的實體的名義持有，或以其他方式減少其價值；及由Union Capital佔有、擁有權力或控制的因買賣有關股份或其任何部分而產生的任何可追蹤所得收益、替代品或成果，或以其他方式減少其價值；

及禁制Union Capital(不論由其董事、僱員或代理或任何其他人士行事)將其位於香港境內最多價值2.82億港元的資產(不論有關資產是否以其本身名義擁有，亦不論是單獨或共同擁有)搬離香港；或以任何方式處置、處理其最多價值2.82億元的任何資產(不論有關資產位於香港境內或境外，是否以其本身名義擁有，亦不論是單獨或共同擁有)或減少其價值。

水資源亦已向香港警務處商業罪案調查科報告該欺詐案件。

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